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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليساندرو مارتينيز يفتح النار بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد

ليساندرو مارتينيز
ليساندرو مارتينيز
إسراء أشرف

حمل الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، إدارة ناديه جانبًا من مسؤولية تراجع نتائج الفريق، منتقدًا سياسة التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية، عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد خارج ملعبه، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات نقلتها منصة "أمازون برايم فيديو"، لم يُخفِ مارتينيز غضبه من الأداء الذي ظهر به الفريق الإنجليزي، معتبرًا أن النتيجة تعكس حجم المشكلات التي يعاني منها النادي في الفترة الحالية.

وأشار المدافع الأرجنتيني إلى أنه كان ينتظر تحركات أكبر من إدارة مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات، خاصة في ظل ما قدمه الفريق خلال الموسم الماضي، والتدعيمات التي أجرتها الأندية المنافسة، مؤكدًا أن التشكيلة الحالية تحتاج إلى مزيد من العناصر القادرة على رفع مستوى الفريق.

وأوضح مارتينيز أن احتياجات مانشستر يونايتد لا تتوقف عند مركز محدد، بل تشمل مختلف الخطوط، مشددًا على ضرورة بناء فريق يمتلك الإمكانات اللازمة لمقارعة كبار أوروبا والمنافسة بقوة في البطولات القارية.

ورغم انتقاداته للإدارة، لم يُعفِ المدافع زملاءه من المسؤولية، إذ دعا اللاعبين إلى إظهار رغبة أكبر في الفوز والقتال داخل الملعب، معربًا عن إحباطه من غياب الروح المطلوبة في مواجهة بحجم لقاء أتلتيكو مدريد.

وفي المقابل، رفض مارتينيز تحميل المدير الفني المسؤولية وحده، مؤكدًا أن تطور كرة القدم يفرض على الفرق تجديد أفكارها باستمرار، خاصة أن المنافسين يدرسون أساليب اللعب ويعملون على إيقاف مصادر الخطورة، وهو ما يستوجب إجراء تعديلات فنية وتطوير الأداء بصورة مستمرة.

واختتم مدافع مانشستر يونايتد موقفه بالتأكيد على أن معالجة الأزمة لا تقع على عاتق المدرب واللاعبين فقط، بل تتطلب تحركًا من إدارة النادي أيضًا، في ظل حاجة الفريق إلى تصحيح مساره وتجاوز أوجه القصور التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

ليساندرو مارتينيز مارتينيز أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا

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