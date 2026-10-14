مانشستر يونايتد يدعم استمرار كاريك رغم الخسارة من أتلتيكو مدريد.. تفاصيل

أكدت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يدعم استمرار مدرب الفريق مايكل كاريك، وذلك رغم تراجع نتائج الفريق منذ بداية منافسات الموسم الجاري والتى كان آخرها الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين في لقاء الجولة الثانية بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسب ما ذكره خبير الميركاتو فابريزو رومانو عبر حسابه على "إكس"، فإن مانشستر يونايتد لا يخطط للإطاحة بمدربه كاريك عقب السقوط الأوروبي الأخير أمام أتلتيكو مدريد.



وأشار إلى أن إدارة الشياطين الحمر لا تزال متمسكة بدعم المدرب الإنجليزى مايكل كاريك لتجاوز البداية الغير جيدة للفريق هذا الموسم.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليدز يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط.