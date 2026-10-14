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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المريخ بنتيو يقرر فتح مباراته أمام بيراميدز للجماهير مجانا

بيراميدز
بيراميدز
مجدي سلامة

قرر نادي المريخ بنتيو بطل جنوب السودان فتح مباراته أمام بيراميدز لحضور الجماهير مجانا في مواجهة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على بطل جنوب السودان يوم الجمعة المقبل، في الثالثة عصرا بتوقيت جوبا، الرابعة بتوقيت القاهرة، على استاد جوبا الدولي في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

وأعلن النادي في بيان رسمي فتح أبواب استاد جوبا الدولي والذي يتسع إلى قرابة 12 ألف متفرج لحضور الجمهور مجانا ودعمه في مواجهة بيراميدز نظرا لأهمية المباراة.

مران بيراميدز

ويخوض بيراميدز مرانه الأول اليوم على استاد جوبا بينما يختتم تدريباته عصر الخميس على نفس الملعب طبقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

نادي المريخ بنتيو بطل جنوب السودان بيراميدز

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