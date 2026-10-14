أحمد جعفر: بيراميدز الأقرب لحصد البطولات.. والزمالك يواجه موسما صعبا

تحدث أحمد جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، عن حظوظ الأندية في المنافسة على البطولات خلال الموسم الجاري، مؤكدًا أن بيراميدز يمتلك المقومات التي تجعله مرشحًا قويًا للتتويج بجميع الألقاب، في ظل المستوى الذي يقدمه الفريق والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبوه.

وأوضح جعفر، خلال تصريحاته مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة «ميجا إف إم»، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لم تشهد المستوى الفني المنتظر من الفريقين، مشيرًا إلى أن الزمالك تنتظره تحديات صعبة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب استعادة اللاعبين ثقتهم بأنفسهم من أجل تحسين الأداء والعودة إلى المنافسة بقوة.

أحمد جعفر يعلق على بيانات الزمالك بعد القمة

وعن ردود فعل الزمالك عقب مباراة القمة، أشار نجم الكرة المصرية السابق إلى أن البيانات الصادرة عن النادي لن تحقق الفائدة المرجوة، رغم أهمية ممارسة الضغط في بعض المواقف، مؤكدًا أن إدارة الزمالك كان من الأفضل أن تعترض على تعيين حكم المباراة فور الإعلان عنه وقبل انطلاق اللقاء.

كما أبدى جعفر عدم اقتناعه باختيار حكم مباراة القمة، معتبرًا أن التعامل مع مثل هذه المواقف كان يتطلب تحركًا مبكرًا من جانب النادي.

بيراميدز مرشح لحصد جميع الألقاب

وفيما يتعلق بالمنافسة على البطولات هذا الموسم، أشاد أحمد جعفر بالمستوى الذي يقدمه بيراميدز، مؤكدًا أنه الفريق الأكثر إقناعًا في الدوري حتى الآن، بفضل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على المنافسة بقوة على مختلف البطولات.

وأضاف أن استمرار بيراميدز بالمستوى نفسه قد يمنحه فرصة التتويج بجميع الألقاب التي ينافس عليها، في ظل قوة قائمته والإمكانات الفنية التي يمتلكها لاعبوه.

واختتم جعفر تصريحاته بالتأكيد على أن مهمة الزمالك ستكون أكثر صعوبة خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي، في ظل قوة المنافسة والتحديات التي تنتظر الفريق في الفترة المقبلة