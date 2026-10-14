موعد أول تدريب لبيراميدز في جنوب السودان استعدادا لمواجهة المريخ بنتيو بدوري الأبطال

يخوض اليوم، الأربعاء، فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان استعدادا لمواجهة المريخ بنتيو في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على بطل جنوب السودان يوم الجمعة المقبل، في الثالثة عصرا بتوقيت جوبا، الرابعة بتوقيت القاهرة، على استاد جوبا الدولي في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يقام المران في الرابعة عصر اليوم على استاد جوبا الدولي والذي يستضيف المباراة طبقا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، والتي تمنح الضيوف الحق في خوض تدريبين بملعب اللقاء إذا كان من النجيل الصناعي، وهو ما ينطبق على استاد اللقاء، على أن يختتم الفريق تدريباته على نفس الملعب عصر الخميس.

وكان الفريق أدى تدريبات استشفائية في الجيم مساء الأمس بفندق الإقامة بعد الوصول إلى جوبا لإزالة آثار رحلة الطيران التي استغرقت 4 ساعات ونصف حتى الوصول إلى عاصمة جنوب السودان.