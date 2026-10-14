سبب غياب محمود جاد عن بيراميدز في رحلة جنوب السودان

كشف الإعلامي خالد الغندور إن محمود جاد غاب عن قائمة فريق بيراميدز لمواجهة المريخ بينتو من جنوب السودان في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: بيراميدز أكد أن محمود جاد يعاني من إصابة بمزق وهو سبب استبعاده عن قائمة السماوي.

وواصل: لا يوجد أي خلافات في الوقت الحالي بين محمود جاد وموكوينا وتم تصفية الخلافات واللاعب عاد للمران الجماعي وشارك في مباراة كأس الرابطة.

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفًا على بطل جنوب السودان، في الثالثة والنصف عصر الجمعة المقبل، على ملعب جوبا الدولي، في بداية مشواره بالبطولة القارية.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، حازم جمال، زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، محمد الشيبي، خالد عوض، كريم حافظ، إياد العسقلاني.

خط الوسط: محمود صابر، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، مهند لاشين، محمود زلاكة، وليد الكرتي، عبد الرحمن مجدي، ناصر ماهر، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، أحمد فوزي، عودة فاخوري.

خط الهجوم: أحمد ندير بن بو علي، يوسف أوباما، دودو الجباس.