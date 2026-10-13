قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على سائق ميكروباص تشاجر مع راكب بالإسكندرية
في مشهد مهيب.. أهالي البحيرة يودّعون مضيفة الطيران عزة رمزي
ارتفاع طفيف.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 في البنوك
مسئولون إيرانيون يهددون بإغراق السفن الأمريكية إذا جدد ترامب حربه عليهم
مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 1000 جنيه للزواج والطلاق و5000 عند الزواج بأخرى
تعديل تشريعي لضبط معايير تكليف الأطباء.. ومهلة لوزارة الصحة حتى 15 نوفمبر لحصر الدرجات الشاغرة
فرصة للشراء .. إلى أين وصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء؟
غضب إسرائيلي بسبب الدقيقة 73 في مباراة الأهلي والزمالك| ماذا حدث؟
القبض على شخص تعدى على ابنه بالضرب في الجيزة
خبير اقتصادي: الرئيس السيسي التقى قيادات 60% من سكان الكوكب خلال 40 يومًا
الحكومة تمد فترة تقنين الأراضي المملوكة للدولة.. اعرف الموعد النهائي
وزير الخارجية لـ«بلومبرج»: مصر ستدعم السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين بلا تحفظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة بيراميدز لمواجهة المريخ بنتيو في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
إسراء أشرف

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، قائمة الفريق التي ستتوجه إلى جنوب السودان، استعدادًا لمواجهة المريخ بنتيو، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفًا على بطل جنوب السودان، في الثالثة والنصف عصر الجمعة المقبل، على ملعب جوبا الدولي، في بداية مشواره بالبطولة القارية.

وتغادر بعثة الفريق السماوي القاهرة ظهر اليوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، لتسهيل رحلة السفر وتوفير الوقت والجهد، ومنح اللاعبين فرصة الاستعداد للمواجهة المرتقبة.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، حازم جمال، زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، محمد الشيبي، خالد عوض، كريم حافظ، إياد العسقلاني.

خط الوسط: محمود صابر، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، مهند لاشين، محمود زلاكة، وليد الكرتي، عبد الرحمن مجدي، ناصر ماهر، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، أحمد فوزي، عودة فاخوري.

خط الهجوم: أحمد ندير بن بو علي، يوسف أوباما، دودو الجباس.

قائمة بيراميدز بيراميدز المريخ بنتيو دوري أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

مباراة القمة

ماهر غريب: لو لجنة التحكيم منفذتش طلبات الزمالك هيكون فيه تصعيد

حسام حسن ومرتضي منصور

من أخطأ سيحاسب.. مرتضى منصور يستقبل حسام حسن في منزله

ترشيحاتنا

وزير الصحة والسكان يلتقي نظيره الإندونيسي

وزير الصحة والسكان يلتقي نظيره الإندونيسي لبحث تعزيز التعاون الصحي

المركز الاعلامي لمجلس الوزراء

مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة في إنشاء مدن الجيل الرابع

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تبحث مع نظيرتها الأردنية تعزيز العمل العربي المشترك

بالصور

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ريم البارودى تخطف الأنظار فى شوارع باريس.. شاهد

ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس

من كان إلى القاهرة السينمائي.. «الفراولة» ورحلة السينما التي تحمل صوت النساء المغربيات

الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد