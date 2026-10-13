قائمة بيراميدز لمواجهة المريخ بنتيو في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، قائمة الفريق التي ستتوجه إلى جنوب السودان، استعدادًا لمواجهة المريخ بنتيو، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفًا على بطل جنوب السودان، في الثالثة والنصف عصر الجمعة المقبل، على ملعب جوبا الدولي، في بداية مشواره بالبطولة القارية.

وتغادر بعثة الفريق السماوي القاهرة ظهر اليوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، لتسهيل رحلة السفر وتوفير الوقت والجهد، ومنح اللاعبين فرصة الاستعداد للمواجهة المرتقبة.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، حازم جمال، زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، محمد الشيبي، خالد عوض، كريم حافظ، إياد العسقلاني.

خط الوسط: محمود صابر، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، مهند لاشين، محمود زلاكة، وليد الكرتي، عبد الرحمن مجدي، ناصر ماهر، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، أحمد فوزي، عودة فاخوري.

خط الهجوم: أحمد ندير بن بو علي، يوسف أوباما، دودو الجباس.