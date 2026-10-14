أحمد جعفر: بيراميدز سيتوج بجميع الألقاب.. وبيانات الزمالك "لن تفيد بشئ"

أكد أحمد جعفر نجم الكرة المصرية السابق، أن بيراميدز مرشح قوي لحصد جميع الألقاب هذا الموسم

وقال جعفر في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: في القمة، اداء الفريقين لم يكن الأفضل والزمالك ينتظره تحديات كبيرة في الفترة المقبلة ولابد أن يستعيد لاعبي الزمالك الثقة مرة اخرى.

وأضاف: بيانات الزمالك لن تفيد شئ ولكن الضغط مطلوب ولكن كان لابد من اعتراض الزمالك على حكم المباراة عند الإعلان عنه قبل القمة وحكم القمة غير مقنع

وتابع: بيراميدز هو الفريق الأكثر إقناعا في الدوري هذا الموسم وإذا استمر على نفس الحالة سيتوج بجميع الألقاب فالفريق يمتلك قائمة لاعبين على اعلى مستوى، الأمور ستكون صعبة على الزمالك هذا الموسم عكس الموسم الماضي