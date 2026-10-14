الزمالك ينعي محمد إبراهيم عضو مجلس الإدارة السابق

نعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب ، محمد إبراهيم عضو مجلس الإدارة الأسبق، ورئيس اتحاد البلياردو الأسبق الذي توفي صباح اليوم الأربعاء.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي بخالص العزاء لأسرة الراحل، في بيان رسمي سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أفريقية جديدة، عندما يحل ضيفًا على الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الانتهاء من الاستعدادات لمباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والجيش الرواندي يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيجالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما أشارت تفاصيل وصول البعثة إلى موعد السابعة مساءً، وهو ما يستلزم التأكد من التوقيت الرسمي قبل النشر.