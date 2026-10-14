ماهر غريب: الزمالك تعرض لظلم تحكيمي في القمة.. وهل من الصعب أن تعتذر لجنة الحكام؟

أكد ماهر غريب، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض لن يستفيد من إعادة مباراة القمة أمام الأهلي، مشيرًا إلى ضياع النقاط الثلاث، لكنه شدد في الوقت نفسه على تعرض الزمالك لظلم تحكيمي خلال اللقاء.

وقال ماهر غريب إن الزمالك يدرك أن المباراة لن تُعاد وأن نتيجتها لن تتغير، إلا أنه يرى أن حكم المباراة ارتكب أخطاء تحكيمية أثرت على مجريات اللقاء، وهو ما يستدعي التعامل مع هذه الأخطاء بوضوح.

وتساءل رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك عن موقف لجنة الحكام من الأخطاء التي شهدتها المباراة، قائلًا: «نعلم أن القمة لن تعاد والنقاط الثلاث ضاعت، لكن الزمالك تعرض لظلم تحكيمي وكانت هناك أخطاء من حكم المباراة.. والسؤال هنا: هل من الصعب أن تعتذر لجنة الحكام عن هذه الأخطاء؟».

موعد مباراة الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أفريقية جديدة، عندما يحل ضيفًا على الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الانتهاء من الاستعدادات لمباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والجيش الرواندي يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيجالي.

