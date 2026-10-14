مش شايف بجنيه ظلم.. شوبير: تصدير الزمالك المظلومية خلال مباراة القمة أمر غير صحي

شن الإعلامي أحمد شوبير هجومًا على فكرة شعور نادي الزمالك بالظلم عقب مباراة القمة أمام الأهلي، مؤكدًا أنه لا يرى أي قرارات تحكيمية تسببت في ظلم الفريق الأبيض، ومشددًا على ضرورة اعتراف كل طرف بأخطائه بدلًا من إلقاء المسؤولية على التحكيم.

وقال شوبير إن تصدير الشعور بالمظلومية أمر غير صحيح وغير صحي، موضحًا أن عدم مراجعة الأخطاء الشخصية يجعل تحميل الحكم المسؤولية هو الخيار الأسهل، بدلًا من الاعتراف بالأخطاء والعمل على تصحيحها.

وأضاف: «أنا لا أرى أي ظلم وقع على الزمالك في مباراة القمة، مش شايف بجنيه ظلم، بوضوح شديد أهوه»، معربًا عن استيائه من تصريحات الكابتن عصام عبد الفتاح عقب مباراة الأهلي والزمالك، ومؤكدًا اعتراضه على ما قاله بعد اللقاء



موعد مباراة الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أفريقية جديدة، عندما يحل ضيفًا على الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الانتهاء من الاستعدادات لمباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والجيش الرواندي يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيجالي.