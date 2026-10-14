تفاصيل جلسة أيمن طاهر مع حراس الزمالك قبل لقاء الجيش الرواندي

قال الإعلامي خالد الغندور إن أيمن طاهر، مدرب حراس الزمالك، عقد جلسة مع الثلاثي مهدي سليمان ومحمد عواد ومحمد صبحي، خلال تواجدهم في المطار أثناء السفر إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»، أن مدرب الحراس أكد دعمه الكامل لمهدي سليمان بعد مباراة القمة، وشدد أيضًا على ضرورة جاهزية الثلاثي للمباريات المقبلة، تحسبًا لمشاركة أي حارس في أي وقت.

وتابع: الساعات الماضية شهدت بعض الاقتراحات بشأن جلوس مهدي سليمان على مقاعد البدلاء، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرارات، ومهدي مستمر بشكل طبيعي أمام الجيش الرواندي.

موعد مباراة الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أفريقية جديدة، عندما يحل ضيفًا على الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الانتهاء من الاستعدادات لمباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والجيش الرواندي يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيجالي.