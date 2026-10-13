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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أفريقية جديدة، عندما يحل ضيفًا على الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الانتهاء من الاستعدادات لمباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ووصلت بعثة الزمالك إلى مطار كيجالي الدولي في رواندا، استعدادًا للمواجهة المرتقبة، التي يسعى خلالها الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب في القاهرة، وتقربه من التأهل إلى الدور المقبل من البطولة القارية.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والجيش الرواندي يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيجالي.

ووفقًا للمعلومات الواردة بشأن موعد اللقاء، تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما أشارت تفاصيل وصول البعثة إلى موعد السابعة مساءً، وهو ما يستلزم التأكد من التوقيت الرسمي قبل النشر.

ويدخل الزمالك المواجهة بهدف تحقيق انطلاقة قوية في مشواره القاري، والعودة بنتيجة إيجابية تساعده على خوض مباراة العودة بأفضلية، خاصة في ظل تطلعات جماهيره للمنافسة على اللقب الأفريقي خلال الموسم الجاري.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك والجيش الرواندي

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الجيش الرواندي يوم السبت 24 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الفريق الأبيض في حسم بطاقة التأهل أمام جماهيره، مستفيدًا من خوض مباراة العودة على ملعبه، بعد الانتهاء من مواجهة الذهاب خارج الديار.

ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا للمباراتين، مع التعامل بحذر مع مواجهة الذهاب، لتجنب أي نتيجة سلبية قد تزيد من صعوبة مهمة الفريق في لقاء الإياب.

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