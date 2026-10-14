الزمالك يجهز 100 ألف يورو لسداد مستحقات فرجاني ساسي

يجهز نادي الزمالك مبلغ 100 ألف يورو لسداده إلى التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، في إطار الالتزام بجدولة المستحقات المالية المستحقة للاعب.

ووفقا للإعلامي خالد الغندور، من المقرر سداد القسط يوم 30 أكتوبر الجاري، حيث يسعى الزمالك إلى الالتزام بالموعد المحدد، لتجنب الدخول في أزمات جديدة تتعلق بمستحقات اللاعبين السابقين، في ظل حرص النادي على تسوية الملفات المالية العالقة وتفادي أي تبعات قانونية جديدة.

موعد مباراة الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أفريقية جديدة، عندما يحل ضيفًا على الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الانتهاء من الاستعدادات لمباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والجيش الرواندي يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيجالي.