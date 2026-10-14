الأهلي والزمالك قبل نهائي أفريقيا لكرة اليد اليوم.. من يملك الأفضلية في سجل الصدامات القارية؟

تتجدد فصول الصراع بين الأهلي والزمالك على الساحة الأفريقية عندما يلتقي الفريقان في نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد في مواجهة تتجاوز حسابات المنافسة على لقب جديد لتفتح ملفًا طويلًا من المواجهات المباشرة التي صنعت واحدة من أقوى المنافسات في تاريخ اللعبة داخل القارة السمراء.

وفي الخامسة والنصف مساء اليوم، الأربعاء، تتجه الأنظار إلى العاصمة الأنجولية لواندا حيث يصطدم القطبان في نهائي مصري خالص بعدما نجح كل منهما في تجاوز عقبة الدور نصف النهائي ليصبح اللقب الأفريقي على موعد مع الحسم بين فريقين اعتادا تبادل الأدوار في مشهد المنافسة بين انتصارات أهلاوية وردود زملكاوية ومباريات حُسمت بفارق هدف واحد في كثير من الأحيان.

لكن أهمية المواجهة لا تتوقف عند هوية الفريق الذي سيحمل الكأس إذ تمنح المباراة فرصة جديدة لإعادة قراءة تاريخ الصدامات القارية بين الأهلي والزمالك واستكشاف ملامح المنافسة بينهما في ثلاث بطولات رئيسية هي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكؤوس الأفريقية والسوبر الأفريقي التي شهدت مواجهات مباشرة أكدت أن التفوق في هذه القمم لا يستقر طويلًا في اتجاه واحد.

نهائي جديد.. وذاكرة لا تنسى

يدخل الأهلي والزمالك المباراة النهائية بطموحات متشابهة ورغبة مشتركة في إنهاء المشوار القاري باعتلاء منصة التتويج بعدما قدم الفريقان مستويات قوية خلال البطولة الحالية ونجحا في فرض تفوقهما خلال الدور نصف النهائي.

وحجز الأهلي مقعده في النهائي بعد فوز عريض على كينشاسا الكونغولي بنتيجة 38-20 في مباراة أظهر خلالها الفريق الأحمر قوة هجومية واضحة بعدما أنهى اللقاء بفارق 18 هدفًا مواصلًا نتائجه الإيجابية التي بدأها بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات.

وفي المقابل، بلغ الزمالك المباراة الختامية بعدما تفوق على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 35-21 ليؤكد جاهزيته لخوض المواجهة الحاسمة مستفيدًا من الأداء القوي الذي قدمه في الدور الأول والذي أنهاه متصدرًا لمجموعته.

دوري أبطال أفريقيا.. تبادل للانتصارات في النهائيات

شهدت بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد واحدة من أبرز المحطات المباشرة بين الأهلي والزمالك بعدما جمعتهما المباراة النهائية في مناسبتين بارزتين تقاسم خلالهما الفريقان الانتصارات.

في نهائي عام 2012، نجح الزمالك في حسم المواجهة لصالحه بعدما تغلب على الأهلي بنتيجة 21-17 ليؤكد تفوقه في واحدة من المحطات القارية المهمة التي جمعت الغريمين.

وبعد ست سنوات عاد الفريقان إلى الموعد ذاته في نسخة 2018 لكن المشهد اختلف هذه المرة إذ نجح الأهلي في رد اعتباره بعدما انتصر على الزمالك بنتيجة 27-25 في مواجهة عكست استمرار التقارب الفني بين القطبين وصعوبة التنبؤ بهوية الفائز عندما يجتمعان في نهائي قاري.

وتمنح هذه النتائج صورة واضحة عن طبيعة المنافسة في البطولة الأهم على مستوى الأندية الأفريقية حيث لم يتمكن أي من الفريقين من حسم المواجهتين لمصلحته بل جاءت المحصلة بانتصار لكل طرف لتبقى المواجهة المقبلة فرصة جديدة لإضافة فصل آخر إلى سجل الصراع بينهما.

كأس الكؤوس الأفريقية.. الزمالك يفرض حضوره قبل الرد الأهلاوي

في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية اتخذ الصراع بين الأهلي والزمالك شكلًا مختلفًا بعدما شهدت النهائيات المباشرة بينهما مواجهات متقاربة في النتيجة حملت الكثير من الإثارة خصوصًا مع وصول الفارق إلى هدف واحد في أكثر من مناسبة.

بدأت السلسلة في عام 2022 عندما تمكن الزمالك من الفوز على الأهلي بنتيجة 29-28 في نهائي حُسم بفارق هدف ليحصل الفريق الأبيض على اللقب بعد مواجهة عكست مدى تقارب المستوى بين الطرفين.

وفي نسخة 2023 تجدد الصدام بين الفريقين ونجح الزمالك مجددًا في حسم المواجهة بعدما تفوق بنتيجة 26-25 ليكرر انتصاره بفارق هدف واحد ويؤكد قدرته على التعامل مع التفاصيل الحاسمة في النهائيات المباشرة أمام غريمه التقليدي.

لكن الأهلي نجح في تغيير اتجاه المنافسة خلال نهائي 2025 بعدما حقق الفوز بنتيجة 31-28 ليوقف سلسلة انتصارات الزمالك في المواجهات المذكورة بالبطولة ويؤكد أن التفوق في النهائيات لا يظل مضمونًا لطرف بعينه.

السوبر الأفريقي.. البطولة الأكثر ازدحامًا بالمواجهات

إذا كان دوري الأبطال قد شهد مواجهتين نهائيتين مباشرتين بين الأهلي والزمالك وكانت كأس الكؤوس مسرحًا لسلسلة من النهائيات المتقاربة فإن السوبر الأفريقي يقدم سجلًا أكثر ازدحامًا بالصدامات بين القطبين.

في نسخة 2017 بدأ الأهلي سلسلة المواجهات المذكورة بالفوز على الزمالك بنتيجة 29-23 قبل أن يرد الفريق الأبيض في نهائي 2018 بانتصار صعب بنتيجة 21-20.

وعاد الزمالك ليفرض تفوقه في نسخة 2019 بعدما حسم المواجهة بنتيجة 38-35 ثم واصل انتصاراته في نسخة 2021 بالفوز بنتيجة 28-27 في مباراة أخرى حُسمت بفارق هدف واحد.

لكن الأهلي نجح في استعادة زمام المبادرة خلال نسخة 2022 عندما تفوق على الزمالك بنتيجة 32-31 قبل أن يعود الفريق الأبيض للفوز في نهائي 2023 بنتيجة 27-24.

وفي نسخة 2024 اختتم الأهلي سلسلة النتائج المذكورة بانتصار جديد على الزمالك بنتيجة 27-21 ليؤكد استمرار تبادل التفوق بين الفريقين في البطولة رغم اختلاف ظروف كل مواجهة وتفاصيلها الفنية.