الشمال القطري يضم رياض محرز في صفقة انتقال حر

أعلن نادي الشمال، المنافس في دوري نجوم قطر، يوم الأربعاء عن انضمام الجناح الجزائري رياض محرز إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، وذلك بعد رحيله عن نادي الأهلي السعودي.



وغادر اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً -والذي كان قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب كأس العالم هذا العام- نادي الأهلي (ومقره جدة) بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت ثلاث سنوات.

ونشر النادي القطري عبر منصة "إكس" تغريدة جاء فيها: "قدمه اليسرى صنعت التاريخ، وطموحنا كتابة الفصل القادم. رياض محرز بألوان نادي الشمال".

مسيرته



بدأ محرز مسيرته الاحترافية مع نادي لوهافر الفرنسي قبل أن ينضم إلى ليستر سيتي في عام 2014، حيث لعب دوراً محورياً في الإنجاز التاريخي للنادي الإنجليزي بالفوز بلقب الدوري الممتاز عام 2016.



ولاحقاً، لعب النجم المتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2016 لصالح مانشستر سيتي، محققاً معه أربعة ألقاب في الدوري الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا، قبل انتقاله إلى الأهلي.



وقد ساهم محرز في قيادة الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين في عامي 2025 و2026.



كما لعب الجناح -المولود في فرنسا- دوراً رئيسياً في تتويج المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2019، وساعد الفريق في الوصول إلى دور الـ32 في كأس العالم هذا العام.



وسجل محرز 40 هدفاً خلال 119 مباراة دولية خاضها مع المنتخب.



ويحتل نادي الشمال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد ثماني نقاط حصدها من خمس مباريات.