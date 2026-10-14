نهائي إفريقيا لليد.. الزمالك يتقدم على الأهلي 10/9 في الشوط الأول

أنهى فريق يد الزمالك الشوط الأول أمام الأهلي متقدما 10/9 في المباراة المقامة بينهما بنهائي إفريقيا .



جاء الشوط الأول قويا ومثيرا بين الفريقين في ظل رغبة كل منهما في تحقيق الفوز والتتويج باللقب .



وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل رغبة كل منهما في التتويج باللقب القاري، خاصة مع المنافسة القوية بينهما خلال الموسم الجاري، بعدما تفوق الأهلي على الزمالك بنتيجة 30-25 في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العالم للأندية مؤخرًا، ليحصد الميدالية البرونزية.



وتضم قائمة الأهلي كلًا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وعبد العزيز إيهاب، وعبد الرحمن نبيل، وأحمد خيري، ومحمد هشام البسيوني «مودي»، ومحمد صلاح، وسيف هاني «فوكس»، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وخالد وليد، ومعاذ عزب، ونبيل شريف، ومحمود حسين، ومحسن رمضان، ومحمد عماد «أوكا»، ومحمد لاشين، وعمر خالد «كاستيلو»، وعمر سامي دحروج.



وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة 18 لاعبًا، هم: هشام السبكي، ومحمد سامي، ويوسف ناجي، ومحمد مؤمن صفا «دودي»، وبلال مسعود، وحسن قداح، ويحيى الكردي، ومحمد عبد الغني، ومحمود علي، وعمر صادق «بيبو»، وحمزة توكل، وزياد حشاد، وأكرم يسري، وعبد الرحمن أشرف «بودي»، وأحمد حسام، ومصطفى بشير، ويوسف عمرو، وشادي خليل، وبيجاد مروان، وحسن أحمد.





