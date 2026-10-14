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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يفتح النار على التحكيم بعد أزمة ركلة جزاء مروان عطية

الغندور
الغندور
علا محمد

علق الإعلامي خالد الغندور على الجدل التحكيمي في مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة في مباراة القمة ، مؤكداً أن الأزمة ليست في احتساب الكرة ضربة جزاء على مروان عطية من عدمه.

وقال الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "المصيبة الحقيقية مش ان الكرة ضربة جزاء علي مروان عطية، المصيبة الأكبر ان كابتن عصام يقول ان الحكم ومساعد الحكم بلغوا ان الكرة لفت من برة".

وأضاف: "من الواضح ان الكرة جوه الملعب بمتر ونص، يعني مافيش اي شك انها لفت من برة، يبقي ازاي الحكم حسبها؟ والمصيبة الأكبر ان الحكم المساعد لم يرفع الراية ولم يحتسب اي قرار الا بعد قرار حكم الساحة باحتسابها ضربة مرمى علي شيكو بانزا".

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن استياء مسؤولي القلعة البيضاء من التبريرات الغريبة التي ظهرت بشأن عدم احتساب ركلة جزاء لصالح شيكو بانزا، خلال مباراة القمة أمام الأهلي، بعد تعرضه للدفع من مروان عطية داخل منطقة الجزاء.

وأكد المصدر أن الحديث عن عدم احتساب ركلة الجزاء بسبب خروج الكرة من الملعب، واحتسابها ضربة مرمى بناءً على إشارة الحكم المساعد، أمر مثير للسخرية، مشددًا على امتلاك النادي الصور ومقاطع الفيديو التي تؤكد أن الحكم المساعد لم يرفع رايته ولم يُشر إلى خروج الكرة من الملعب أو احتسابها ضربة مرمى، على عكس كل ما تم نشره أو قوله في هذا الشأن خلال الساعات الماضية.

الإعلامي خالد الغندور خالد الغندور مباراة الأهلي احتساب الكرة ضربة جزاء مروان عطية كابتن عصام

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