نور الغندور تبدأ تحضيرات «الغريبة».. دراما ثقيلة تجمعها بإيلي السمعان في رمضان 2027

تستعد الفنانة نور الغندور للعودة إلى المنافسة الدرامية من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «الغريبة»، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، في تجربة فنية مختلفة عن الأعمال التي قدمتها سابقًا، إذ يتجه العمل إلى الدراما الثقيلة، ويعتمد على قصة تحمل أبعادًا إنسانية ودرامية، وسط ترقب الجمهور للكشف عن تفاصيل الشخصية التي ستجسدها وأبرز الأحداث التي ستدور حولها الحكاية.

وبدأت ملامح المشروع الجديد تتضح مع مشاركة نور الغندور مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، كشفت من خلالها عن انطلاق التحضيرات الأولية للمسلسل، حيث ظهرت نسخ من السيناريو وأوراق النص، في إشارة إلى بدء العمل على تفاصيل التجربة المنتظرة قبل عرضها في الموسم الرمضاني المقبل.

وأرفقت الفنانة الصور بتعليق أعلنت فيه عن موعد عرض المسلسل خلال شهر رمضان 2027، لتفتح بذلك باب التساؤلات حول طبيعة العمل الجديد، خاصة أنه يمثل محطة مختلفة في مسيرتها الفنية، بالتزامن مع عودة التعاون بينها وبين المخرج إيلي السمعان في إطار درامي بعيد عن الطابع الكوميدي الذي جمعهما في تجارب سابقة.

عبارة غامضة من السيناريو تثير فضول الجمهور

ومن بين التفاصيل التي لفتت الانتباه في الصور التي نشرتها نور الغندور، ظهور صفحة من الحلقة الأولى تحمل عبارة: «لأجله قاتلت كل شيء وضاعت مرتين»، وهي جملة تحمل دلالات عاطفية ودرامية، وتفتح المجال أمام العديد من التساؤلات بشأن طبيعة الأحداث والصراعات التي قد تواجهها الشخصية الرئيسية خلال المسلسل.

ورغم أن العبارة أثارت الفضول حول خلفية القصة وما يمكن أن تحمله من تحولات في مسار الأحداث، فإن صُنّاع العمل لم يكشفوا حتى الآن عن تفاصيل الحبكة الدرامية أو طبيعة الشخصية التي ستقدمها نور الغندور، كما لم تُعلن معلومات إضافية بشأن بقية الشخصيات والعلاقات التي ستربط بينها.

ويبدو أن فريق العمل يحرص على إبقاء التفاصيل الأساسية للقصة بعيدة عن التداول في هذه المرحلة، مع الاكتفاء بالكشف عن الخطوط العامة للمشروع وموعد عرضه، الأمر الذي يترك مساحة للتكهنات حول طبيعة الحكاية التي سيقدمها «الغريبة»، خصوصًا في ظل تصنيفه ضمن الأعمال الدرامية الثقيلة.

إيلي السمعان: «الغريبة» تجربة مختلفة مع نور الغندور

ويأتي مسلسل «الغريبة» ليشكل محطة جديدة في التعاون الفني بين نور الغندور والمخرج إيلي السمعان، الذي سبق أن جمعته بالفنانة تجربتان سينمائيتان ضمن الإطار الكوميدي، قبل أن يتجها معًا هذه المرة إلى مساحة درامية أكثر عمقًا واختلافًا.

وكان إيلي السمعان قد تحدث في تصريحات سابقة لموقع «فوشيا» عن طبيعة المسلسل، موضحًا أنه ينتمي إلى فئة الدراما الثقيلة، وهو ما يعكس توجهًا نحو تقديم تجربة تعتمد على الجوانب الدرامية في القصة والشخصيات، بعيدًا عن الأجواء التي ميزت تعاونه السابق مع نور الغندور.

وأبدى المخرج حماسه لهذا المشروع، مشيرًا إلى ما يمثله من تحدٍ جديد على مستوى القصة والأداء وبناء الشخصيات، في ظل اختلاف طبيعة العمل عن التجارب التي جمعته بالفنانة من قبل.

ويمنح هذا التحول مساحة جديدة لاستكشاف قدرات نور الغندور في تقديم أدوار درامية مختلفة، خاصة أن طبيعة العمل، وفق التصريحات المتاحة، تتطلب التعامل مع شخصيات وأحداث تحمل أبعادًا أكثر تعقيدًا، وهو ما يرفع سقف التوقعات بشأن أدائها في المسلسل المنتظر.

ومع ذلك، لا تزال ملامح الدور الذي ستؤديه الفنانة غير معلنة، كما لم تتوافر تفاصيل رسمية بشأن طبيعة الصراعات التي ستشكل المحور الأساسي للأحداث، لتبقى المعلومات المتاحة محصورة في تصنيف العمل وفريقه الرئيسي وموعد عرضه المقرر.

«الغريبة».. 15 حلقة في موسم رمضان 2027

ومن المقرر أن يتكون مسلسل «الغريبة» من 15 حلقة، لينضم إلى الأعمال التي تعتمد عددًا محدودًا نسبيًا من الحلقات خلال الموسم الرمضاني، وهو قالب يتيح تقديم الحكاية ضمن مساحة زمنية مكثفة، مع التركيز على تطور الشخصيات ومسار الأحداث.

ويتولى كتابة العمل المؤلفة نور شيشكلي، التي تشرف على القصة والسيناريو والحوار، بينما يتولى إيلي السمعان مهمة الإخراج، وتنتج المسلسل شركة «Eagle Films»، في تعاون يجمع بين عناصر فنية وإنتاجية تستعد لخوض المنافسة الدرامية في رمضان 2027.

وتكتسب مشاركة نور شيشكلي أهمية إضافية، إذ تعود الكاتبة إلى الموسم الرمضاني بعد غياب يقارب تسع سنوات، حيث كانت آخر مشاركاتها الرمضانية من خلال مسلسل «الرحلة»، الذي عُرض عام 2018.

وتأتي عودتها مع «الغريبة» لتقدم عملًا جديدًا يحمل توقيعها في الكتابة، وسط ترقب لمعرفة طبيعة الموضوع الذي ستتناوله القصة، والكيفية التي ستُبنى بها العلاقات بين الشخصيات، خصوصًا أن التفاصيل المتعلقة بالمضمون الدرامي لم تُكشف بصورة كاملة حتى الآن.

ترقب للكشف عن أبطال العمل وتفاصيل الشخصيات

ومع بدء التحضيرات الأولية للمسلسل، تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة التي سيعلن عنها فريق العمل، وفي مقدمتها الكشف عن أسماء الفنانين المشاركين إلى جانب نور الغندور، وتفاصيل الشخصيات التي ستظهر خلال الحلقات، فضلًا عن المعلومات المتعلقة بمسار القصة وطبيعة الصراعات التي ستقود الأحداث.

ويحمل عنوان «الغريبة» بدوره مساحة واسعة للتساؤلات، لا سيما مع العبارة التي ظهرت في الصفحة المتداولة من السيناريو، إلا أن الربط بين العنوان ومضمون الحكاية يظل في إطار التوقعات، في انتظار ما سيعلنه صُنّاع المسلسل من تفاصيل رسمية خلال الفترة المقبلة.

ويُنتظر أن يشكل العمل تجربة مختلفة في مسيرة نور الغندور، في ظل انتقالها إلى الدراما الثقيلة تحت قيادة إيلي السمعان، وعودة نور شيشكلي إلى الموسم الرمضاني بعد سنوات من الغياب، إلى جانب إنتاج شركة «Eagle Films».

وبين انطلاق التحضيرات والإعلان عن موعد العرض، يظل «الغريبة» واحدًا من المشاريع التي تتجه إليها الأنظار استعدادًا لرمضان 2027، على أن تتضح ملامحه بصورة أكبر مع الإعلان عن بقية أبطاله والكشف عن التفاصيل التي لا تزال طي الكتمان، تمهيدًا لوصول العمل إلى الجمهور خلال الموسم الدرامي المقبل.