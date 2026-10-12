الغندور : بيراميدز يتصدر ترتيب الدوري المصري

انتزع فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق انتصارا عريضا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة من موسم 2026-2027.

وعلق الإعلامي خالد الغندور ، عبر فيسبوك كاتبا : أتوقع بالشكل ده بيراميدز بطل الدوري المصري فريق مالوش حل.

بيراميدز يكتسح سيراميكا برباعية



وباغت سيراميكا كليوباترا أصحاب الأرض ، بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة، عن طريق عبد الله مجدي، الذي استغل تمريرة عمرو قلاوة، وانطلق من الجبهة اليمنى قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت شباك بيراميدز.

وسرعان ما استعاد الفريق السماوي توازنه، ونجح مصطفى زيكو في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 14، بعدما استغل كرة من ركلة ركنية نفذها بيراميدز، وتهيأت أمامه داخل منطقة الجزاء ليضعها في الشباك.

وواصل بيراميدز ضغطه الهجومي، ليتمكن نذير بن بوعلي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 20، بعدما استقبل تمريرة رأسية متقنة من وليد الكرتي، ليضع الكرة بسهولة داخل المرمى، ويمنح فريقه التقدم.