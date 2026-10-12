بيراميدز يكتسح سيراميكا برباعية ويخطف صدارة الدوري من الأهلي

انتزع فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق انتصارًا عريضًا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة من موسم 2026-2027.

بيراميدز يكتسح سيراميكا برباعية

وباغت سيراميكا كليوباترا أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة، عن طريق عبد الله مجدي، الذي استغل تمريرة عمرو قلاوة، وانطلق من الجبهة اليمنى قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت شباك بيراميدز.

وسرعان ما استعاد الفريق السماوي توازنه، ونجح مصطفى زيكو في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 14، بعدما استغل كرة من ركلة ركنية نفذها بيراميدز، وتهيأت أمامه داخل منطقة الجزاء ليضعها في الشباك.

وواصل بيراميدز ضغطه الهجومي، ليتمكن نذير بن بوعلي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 20، بعدما استقبل تمريرة رأسية متقنة من وليد الكرتي، ليضع الكرة بسهولة داخل المرمى، ويمنح فريقه التقدم.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز مهند لاشين تقدم بيراميدز بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 38، بعدما تابع كرة مرتدة من دفاع سيراميكا كليوباترا، إثر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليطلق تصويبة جديدة استقرت في الشباك، وينتهي النصف الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول سيراميكا كليوباترا العودة إلى أجواء اللقاء وتقليص الفارق، وكاد محمد رضا بوبو أن يسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 53، بعدما نفذ ركلة حرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن العارضة حرمته من هز الشباك.

وبعد دقيقتين، أهدر بيتر كوركيس فرصة جديدة لسيراميكا، بعدما سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، تصدى لها بنجاح.

وفي الدقيقة 77، قضى يوسف أوباما على آمال سيراميكا كليوباترا في العودة، بعدما سجل الهدف الرابع لبيراميدز، إثر تمريرة طولية من أحمد الشناوي وصلت إلى زلاكة، الذي هيأ الكرة برأسه إلى أوباما، ليجد الأخير نفسه في مواجهة محمد بسام، ويضع الكرة داخل الشباك.

وحافظ بيراميدز على تقدمه خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة، مع استمرار محاولاته الهجومية لتعزيز النتيجة، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز الفريق السماوي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الانتصار، رفع بيراميدز رصيده إلى 18 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، متقدمًا على الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يأتي الزمالك ثالثًا برصيد 13 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 12 نقطة، ليظل في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، بعدما فشل في الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة بيراميدز.