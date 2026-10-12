قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطر كبير.. تحذير عاجل من رئيس التصنيع الدوائي بالصيادلة من الحقن غير المعقمة
المجلس التنفيذي لليونسكو يعتمد بالإجماع قرارين لصالح فلسطين
اتحاد مستأجري الإيجار القديم: الوحدات المغلقة تبلغ 1.3 مليون وحدة فقط
محافظ شمال سيناء: نفصل بين جهود التنمية وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين
محافظ شمال سيناء: مدينة رفح الجديدة ليست مخصصة لتهجير الفلسطينيين
بيراميدز يكتسح سيراميكا برباعية ويخطف صدارة الدوري من الأهلي
متحدث الوزراء: منتدى مصر 2026 يشهد تفاعلًا واسعًا من المواطنين
المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: 8500 مشارك في منتدى مصر 2026
ماكرون: فرنسا مصممة على مكافحة «الأسطول الشبح» في جميع أنحاء العالم
أحمد موسى يعرض مقطع فيديو خاص لجولة الرئيس السيسي الآسيوية
أمير الرياض يزور مصابي الهجوم الحوثي وينقل تحيات الملك سلمان وولي عهده
القبض على 3 أشخاص بحوزتهم شوم وأسلحة بيضاء في المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يكتسح سيراميكا برباعية ويخطف صدارة الدوري من الأهلي

بيراميدز
بيراميدز
عمرو مصطفى

انتزع فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق انتصارًا عريضًا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة من موسم 2026-2027.

  بيراميدز يكتسح سيراميكا برباعية  

 

وباغت سيراميكا كليوباترا أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة، عن طريق عبد الله مجدي، الذي استغل تمريرة عمرو قلاوة، وانطلق من الجبهة اليمنى قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت شباك بيراميدز.

وسرعان ما استعاد الفريق السماوي توازنه، ونجح مصطفى زيكو في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 14، بعدما استغل كرة من ركلة ركنية نفذها بيراميدز، وتهيأت أمامه داخل منطقة الجزاء ليضعها في الشباك.

وواصل بيراميدز ضغطه الهجومي، ليتمكن نذير بن بوعلي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 20، بعدما استقبل تمريرة رأسية متقنة من وليد الكرتي، ليضع الكرة بسهولة داخل المرمى، ويمنح فريقه التقدم.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز مهند لاشين تقدم بيراميدز بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 38، بعدما تابع كرة مرتدة من دفاع سيراميكا كليوباترا، إثر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليطلق تصويبة جديدة استقرت في الشباك، وينتهي النصف الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول سيراميكا كليوباترا العودة إلى أجواء اللقاء وتقليص الفارق، وكاد محمد رضا بوبو أن يسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 53، بعدما نفذ ركلة حرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن العارضة حرمته من هز الشباك.

وبعد دقيقتين، أهدر بيتر كوركيس فرصة جديدة لسيراميكا، بعدما سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، تصدى لها بنجاح.

وفي الدقيقة 77، قضى يوسف أوباما على آمال سيراميكا كليوباترا في العودة، بعدما سجل الهدف الرابع لبيراميدز، إثر تمريرة طولية من أحمد الشناوي وصلت إلى زلاكة، الذي هيأ الكرة برأسه إلى أوباما، ليجد الأخير نفسه في مواجهة محمد بسام، ويضع الكرة داخل الشباك.

وحافظ بيراميدز على تقدمه خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة، مع استمرار محاولاته الهجومية لتعزيز النتيجة، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز الفريق السماوي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الانتصار، رفع بيراميدز رصيده إلى 18 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، متقدمًا على الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يأتي الزمالك ثالثًا برصيد 13 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 12 نقطة، ليظل في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، بعدما فشل في الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة بيراميدز.

بيراميدز سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الدوري الممتاز الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

ترشيحاتنا

ديفيد أوتوربي

نيوكاسل يوفد كشافيه لمتابعة موهبة فالنسيا ديفيد أوتوربي

تياجو سانتوس

ليل يدرس اللجوء إلى القضاء بعد إصابة تياجو سانتوس بقطع في الرباط الصليبي وتمزق في الغضروف الهلالي

ميسي

برشلونة يجهز احتفالية خاصة لـ ليونيل ميسي

بالصور

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد