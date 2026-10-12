نذير بو علي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا بالدوري

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

ويحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - ناصر ماهر - مصطفى زيكو

خط الهجوم: أحمد ندير بن بو علي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

حازم جمال - إياد العسقلاني - خالد عوض - يوسف أوباما - محمود صابر - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - أحمد عبد القادر - محمود زلاكة