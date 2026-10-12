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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشيبي رجل مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

محمد الشيبي
محمد الشيبي
عمرو مصطفى

توج الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز بجائزة أفضل لاعب في مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز 4-1 على سيراميكا كليوباترا في مباراة الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وقدم اللاعب مباراة غاية في القوة وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز الذي رفع رصيد الفريق إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري.

تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا

 

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

ويحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ  

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - ناصر ماهر -  مصطفى زيكو  

خط الهجوم: أحمد ندير بن بو علي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

حازم جمال - إياد العسقلاني - خالد عوض - يوسف أوباما - محمود صابر - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - أحمد عبد القادر - محمود زلاكة

محمد الشيبي بيراميدز الدوري المصري سيراميكا

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