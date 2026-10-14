الأهلي يدرس صرف نصف راتب الموسم الأول لمحمد هاني لحسم تجديد عقده

أكد الإعلامي خالد الغندور إن مسؤولو النادي الأهلي قرروا صرف نصف راتب الموسم الأول لمحمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، ضمن الاتفاق المنتظر لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أنه سيتم عقد جلسة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، من أجل حسم ملف التجديد والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تفاصيل العقد الجديد، في ظل رغبة النادي في الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وتابع: المفاوضات سوف تستهدف إنهاء ملف التجديد دون وضع استثناءات في العقد الجديد، على أن تشهد الجلسة المقبلة حسم التفاصيل النهائية تمهيدًا لتوقيع اللاعب رسميًا.

قائمة الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة إلى أوغندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أشرف داري، أحمد عيد، هادي رياض، أكرم توفيق، كريم فؤاد، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد رضا، مروان عطية، عمر الساعي، علي محمود، إمام عاشور، توفيق محمد، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، سفيان بنجديدة، منصف بقرار، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، عمر معوض.