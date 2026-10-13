عموتة يعلن قائمة الأهلي المسافرة إلى أوغندا لمواجهة كيتارا في الكونفدرالية

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى أوغندا، استعدادًا لمواجهة كيتارا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتغادر بعثة الأهلي إلى أوغندا برئاسة سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي، لخوض المواجهة المرتقبة، التي يسعى خلالها الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة، وتقربه من التأهل إلى الدور التالي.

قائمة الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة إلى أوغندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أشرف داري، أحمد عيد، هادي رياض، أكرم توفيق، كريم فؤاد، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد رضا، مروان عطية، عمر الساعي، علي محمود، إمام عاشور، توفيق محمد، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، سفيان بنجديدة، منصف بقرار، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، عمر معوض.

ويأمل الأهلي في العودة من أوغندا بنتيجة إيجابية تساعده على استكمال مشواره في البطولة القارية، والمنافسة على حصد لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.