الاتحاد السكندري يفوز على الجونة بهدفين في الدوري

حقق فريق الإتحاد السكندرى الفوز امام الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية في الجولة السادسة من الدورى الممتاز

أحرز هدف الجونة محمد مصطفى ميدو مدافع الإتحاد بالخطأ في مرماه بالدقيقة التاسعة ثم تعادل حسام حسن للاتحاد السكندرى في الدقيقة 13

وفى الشوط الثانى أضاف محمد تونى الهدف الثانى للاتحاد في الدقيقة 59

وفى الدقيقة 65 من عمر المباراة أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر في وجه أوجو صامويل لاعب الجونة

وبهذه النتيجه ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 13 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد الجونة عند نقطتين في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.