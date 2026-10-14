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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار فني من عموتة.. سر غياب أقطاي عبد الله عن بعثة الأهلي في أوغندا

أقطاي عبدالله
أقطاي عبدالله
يارا أمين

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن موقف أقطاي عبد الله، لاعب النادي الأهلي، في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، وحقيقة إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح شوقي، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن أقطاي عبد الله يشعر بالضيق بسبب ابتعاده عن المشاركة مع الأهلي، لكنه لم يطلب الرحيل عن الفريق، مشيرًا إلى أن فكرة إعارته في يناير المقبل لم تُطرح للنقاش داخل النادي حتى الآن.

وأضاف أن استبعاد اللاعب من بعثة الأهلي المتجهة إلى أوغندا جاء بقرار فني من المدير الفني المغربي الحسين عموتة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء العودة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى أوغندا اليوم الأربعاء، استعدادًا للمواجهة التي تمثل بداية مشوار الفريق في البطولة القارية، حيث يطمح المارد الأحمر إلى تحقيق أفضلية قبل مباراة الإياب.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة بين الأهلي وكيتارا الأوغندي على استاد القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري، إذ يسعى الفريق الأحمر لحسم التأهل ومواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على اللقب الإفريقي.

عموتة أقطاي عبد الله الأهلي محمود شوقي أقطاي النادي الأهلي

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