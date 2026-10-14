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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يتابع توفيق محمد ومحمود ممدوح ومحمود صلاح تمهيدًا لضم وجوه جديدة

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

يتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، عددًا من اللاعبين خلال الفترة الحالية، في إطار البحث عن عناصر جديدة يمكنها الانضمام إلى صفوف الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي توفيق محمد، لاعب الأهلي، ضمن الأسماء التي تحظى بمتابعة الجهاز الفني، عقب تألقه في مباراة القمة أمام الزمالك، إلى جانب محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت وهداف الدوري، الذي يقدم مستويات لافتة في المسابقة المحلية.

كما يتابع الجهاز الفني محمود صلاح، لاعب الأهلي، في انتظار حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق، بما يسمح بتقييم مستواه وإمكاناته الفنية بشكل أكبر.

ويحرص حسام حسن على متابعة لاعبي الدوري المصري بصفة عامة، بهدف الوقوف على مستوياتهم واختيار العناصر الأكثر جاهزية، مع رغبته في منح الفرصة لوجوه جديدة تدعم صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.

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