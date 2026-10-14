حسام حسن ينتظر دعوة طرابزون.. ومحمد صلاح في معسكر المنتخب

أكد الإعلامي خالد الغندور أنه حتى هذه اللحظة، لم يتلق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، دعوة رسمية من نادي طرابزون سبور التركي لزيارة النادي خلال الأيام المقبلة، على أن يتحدد موقفه من السفر حال وصول الدعوة بشكل رسمي.

وقال الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»، إن حسام حسن يرغب في إنهاء الجدل المثار خلال الفترة الماضية بشأن وجود أزمة في علاقته بمحمد صلاح، قائد منتخب مصر، والتأكيد على استمرار العلاقة بينهما، خاصة مع اقتراب موعد المعسكر المقبل.

وأضاف: “من المنتظر أن يتواجد محمد صلاح في معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027”.