من أخطأ سيحاسب.. مرتضى منصور يستقبل حسام حسن في منزله

استقبل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في منزله، في لقاء شهد حضور عدد من الشخصيات، واستمر لبعض الوقت، وفقًا لما أعلنه مرتضى منصور.

وشهد الاجتماع حضور اللواء شريف خليل، إلى جانب الأستاذين أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، المحاميين بالنقض، حيث دار اللقاء في أجواء استمرت لفترة من الوقت، قبل أن ينصرف أحمد مرتضى منصور بسبب ارتباطه بمواعيد عمل في مكتب المحاماة الخاص بهما.

غياب إبراهيم حسن عن اللقاء بسبب نزلة برد

وفي السياق ذاته، اعتذر الكابتن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن عدم حضور الاجتماع، بسبب إصابته بنزلة برد، وهو ما حال دون مشاركته في اللقاء الذي جمع شقيقه حسام حسن بالمستشار مرتضى منصور.

ولم يتضمن الإعلان عن اللقاء تفاصيل إضافية بشأن الموضوعات التي تناولها الاجتماع، أو الملفات التي جرى التطرق إليها خلال الجلسة، فيما اقتصر ما أُعلن على أسماء الحاضرين وسبب غياب إبراهيم حسن.

وأكد المستشار مرتضى منصور، في ختام حديثه عن اللقاء، تمسكه بمبدأ المحاسبة القانونية، مشددًا على أن أي شخص يرتكب خطأ يجب أن يتحمل مسؤوليته وفقًا للقانون.

وقال مرتضى منصور: «من أخطأ سيحاسب، نحن في دولة قانون»، في تصريح يعكس تأكيده ضرورة الاحتكام إلى القانون في التعامل مع أي مخالفات أو تجاوزات.

ويأتي الإعلان عن استقبال حسام حسن في منزل مرتضى منصور في وقت تحظى فيه الملفات المتعلقة بالكرة المصرية ومنتخب مصر باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل متابعة الشارع الرياضي لتحركات المسؤولين والشخصيات البارزة في الوسط الرياضي.

ومن المنتظر أن تتضح أي تفاصيل إضافية بشأن أهداف اللقاء أو الموضوعات التي تناولها، حال صدور تصريحات جديدة من الأطراف المعنية.