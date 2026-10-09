مفاجأة من طرابزون.. دعوة رسمية لحسام حسن لمشاهدة محمد صلاح في تركيا

تلقى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، دعوة من أحمد متين جينتش، رئيس بلدية طرابزون الكبرى في تركيا، لزيارة المدينة ومتابعة محمد صلاح، نجم نادي طرابزون سبور، خلال إحدى مباريات الفريق المقبلة.

وقال رئيس البلدية، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، إنه وجه الدعوة إلى حسام حسن، الذي أبدى ترحيبه بفكرة الزيارة ورغبته في مشاهدة محمد صلاح خلال مشاركته مع فريقه في طرابزون.

وأضاف جينتش: «دعونا حسام حسن إلى طرابزون، وقد أبدى رغبته في الحضور ومشاهدة صلاح في المدينة، ونأمل أن يكون ضيفنا خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل».

انتقال محمد صلاح يعزز شعبية طرابزون

وأشار رئيس البلدية إلى أن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور أسهم في تعزيز العلاقات الرياضية والسياحية بين مصر وتركيا، كما منح المدينة مزيدًا من الاهتمام على المستويين الإعلامي والاقتصادي.

وتسعى طرابزون إلى الاستفادة من الشعبية الكبيرة التي يحظى بها النجم المصري، من أجل الترويج للمدينة وجذب المزيد من الزوار، خاصة من الجماهير المصرية.

وتأتي الدعوة في ظل الاهتمام بزيارة حسام حسن إلى تركيا لمتابعة صلاح عن قرب، في خطوة قد تجمع المدير الفني لمنتخب مصر بنجم الفراعنة خلال إحدى مباريات طرابزون سبور المقبلة.