مدرب بيراميدز : كولر من أفضل من دربوا الأهلي

أكد موكوينا مدرب بيراميدز أن مارسيل كولر المدير الفني الاسبق للاهلي يعد واحد من افضل من دربوا الفريق

واكد في تصريحات تلفزيونية:" كولر سيذكره التاريخ أنه واحد من أفضل مدربي الأهلي ، كولر واجه سوء حظ في طريقة انتهاء عقده مع الأهلي ، لابد من وجود الدعم الجماهيري للمدرب خاصة في اللحظات الصعبة"

واضاف :" امتلاكي أفكار مختلفة لا يعني أنني أفضل من الآخرين ، هناك مدربين يؤمنون أن المباراة لابد أن تبدأ من منتصف ملعبهم.. وهناك يتم تطوير الجمل الفنية .. وتقوم أنت بتحريك أمور فريقك والفريق الآخر.. وهو ما يقوم به هانز فليك في برشلونة وكومباني في بايرن.. وجوارديولا ودي زيربي"

وتابع :" هناك أيضا مدربين يحبون أن تبدأ المباراة والكرة مع الفريق الآخر.. وهنا تبدأ سيناريوهاتهم لمواجهة المنافس بطرق مختلفة.. وهذه طريقة يتبعها جوزيه مورينيو .. وتطبق أيضا في أتليتيكو مدريد .. النموذجان كانا ناجحان بكل المقاييس مع الأهلي"