

تستأنف مباريات الدوري المصري يوم الأحد المقبل عقب التوقف الدولي، حيث تنطلق الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

وتشهد الجولة إقامة مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.





وجاءت مواعيد مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري كالتالي:





الأحد 11 أكتوبر

ـ القناة X المصري.. الساعة 5 مساءً - ستاد هيئة قناة السويس



ـ الزمالك X الأهلي.. الساعة 8 مساءً - ستاد القاهرة الدولي

الاثنين 13 أكتوبر

ـ المقاولون العرب X زد.. الساعة 5 مساءً - ستاد عثمان أحمد عثمان



ـ مودرن سبورت X إنبي.. الساعة 5 مساءً - ستاد القاهرة الدولي



ـ سموحة X غزل المحلة.. الساعة 8 مساءً - ستاد برج العرب

ـ بيراميدز X سيراميكا كليوباترا.. الساعة 8 مساءً - ستاد الدفاع الجوي

الثلاثاء 14 أكتوبر



ـ البنك الأهلي X طلائع الجيش.. الساعة 5 مساءً - ستاد القاهرة الدولي



ـ أبو قير للأسمدة X بترول أسيوط.. الساعة 5 مساءً- ستاد برج العرب



ـ بتروجت X وادي دجلة.. الساعة 8 مساءً - ستاد السويس



ـ الاتحاد السكندري X الجونة.. الساعة 8 مساءً - ستاد الإسكندرية