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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: استقالة جديدة مرتقبة داخل لجنة الحكام ومحاولات لإثنائه عن القرار

لجنه الحكام
لجنه الحكام
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن استقالة جديدة مرتقبة داخل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى وجود محاولات من اللجنة لإثناء أحد أعضائها عن اتخاذ القرار.

وكتب أحمد عبد الباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «معلوماتي.. بعد الانفراد باستقالة أحد أعضاء لجنة الحكام ومتابعة الجميع على الخبر، في كمان واحد هيستقيل ومحاولات من اللجنة لإثنائه عن القرار».

وكان أحمد عبد الباسط قد كشف، قبل يومين، عن استقالة مرتقبة لأحد أعضاء لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، دون الكشف عن اسم العضو أو أسباب الاستقالة.

ويأتي ذلك في ظل التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية، بعدما قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تعيين عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة للموسم الرياضي 2026-2027.

ويضم تشكيل اللجنة كلًا من جمال الغندور وسمير عثمان نائبين لرئيس اللجنة، إلى جانب محمود عاشور ووجيه أحمد ضمن الأعضاء.

وتتولى لجنة الحكام مسؤولية تطوير مستوى الحكام ورفع كفاءتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تقييم الأداء والعمل على توحيد الرؤية في الحالات التحكيمية، ضمن خطة الاتحاد للارتقاء بمنظومة التحكيم المصري.

لجنة الحكام لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري أحمد عبد الباسط قرار لجنه الحكام

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