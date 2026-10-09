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محمود عاشور يبلغ لجنة الحكام بقراره النهائي بشأن الاستقالة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود عاشور يبلغ لجنة الحكام بقراره النهائي بشأن الاستقالة

محمود عاشور
محمود عاشور
رباب الهواري

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمود عاشور أبلغ مسؤولي لجنة الحكام بقراره النهائي بشأن الاستقالة من منصبه، رغم حضوره اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم.

وأوضح المصدر أن هناك مفاضلة داخل لجنة الحكام بين الثنائي محمد الصباحي ومحمود البنا، من أجل اختيار أحدهما لتولي مهمة الإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» خلال الفترة المقبلة، حال تأكد رحيل عاشور بشكل رسمي.

من جانبه، تحدث عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف محمود عاشور من الاستمرار في منصبه، مؤكدًا أن الحكم الدولي السابق لديه رغبة في خوض تجربة جديدة بمجال تحليل الأداء التحكيمي.

وقال عصام عبد الفتاح، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي خالد الغندور ببرنامج «استاد المحور»، إن محمود عاشور شارك في اجتماع لجنة الحكام اليوم، وتم منحه فرصة للتفكير في مستقبله، مشيرًا إلى أنه لم يُبلغ اللجنة رسميًا في ذلك الوقت بقرار الرحيل.

وأضاف أن عاشور يمتلك خبرات كبيرة، وقدم إضافة واضحة لمنظومة تقنية الفيديو داخل لجنة الحكام خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن القرار النهائي بشأن مستقبله يجب أن يكون نابعًا من رغبته الشخصية.

وأشار عبد الفتاح إلى أن محمود عاشور يرغب في العمل بمجال تحليل الأداء، مؤكدًا أنه سيوافق على رحيله حال اتخاذه القرار النهائي، لأن العامل النفسي يمثل أهمية كبيرة في نجاح أي مسؤول داخل لجنة الحكام.

كما أكد رئيس لجنة الحكام أن محمد الصباحي يمتلك خبرات كبيرة تؤهله لتولي مسؤولية الإشراف على تقنية «فار»، وقد يكون أحد أبرز البدائل حال رحيل عاشور.

وتطرق عصام عبد الفتاح إلى الحديث عن دخول خالد الغندور القائمة الدولية للحكام، مؤكدًا أن الأمر لا يرتبط بأي مجاملة، موضحًا أن الغندور يعد من أكثر الحكام الذين أداروا مباريات في الدوري المصري باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد

محمود عاشور اتحاد الكرة دورى أورا لجنة الحكام

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