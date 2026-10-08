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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام عبدالفتاح يكشف موقف محمود عاشور من الرحيل وحقيقة تواجد الصباحي بلجنة الحكام

محمود عاشور
محمود عاشور
إسلام مقلد

أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمود عاشور لديه رغبة قوية في العمل بمجال التحليل، مشيرًا إلى امتلاكه خبرات كبيرة، بعدما أضاف الكثير لتقنية الفيديو داخل لجنة الحكام.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات مع الإعلامي خالد الغندور ببرنامج «ستاد المحور»، إن محمود عاشور حضر اجتماع اتحاد الكرة اليوم، وتم منحه فرصة للتفكير في مستقبله، موضحًا أنه لم يبلغ اللجنة رسميًا حتى الآن بقرار رحيله.

وأضاف: «لو قرر عاشور الرحيل سأوافق، لأن أهم شيء أن تكون مرتاح نفسيًا داخل اللجنة»، مشيرًا إلى أن الحكم محمد الصباحي يمتلك خبرات كبيرة وقد يكون بديلًا مناسبًا لعاشور حال رحيله.

القائمة الدولية

وتطرق رئيس لجنة الحكام إلى دخول خالد الغندور القائمة الدولية للحكام، مؤكدًا أن الأمر «ليس مجاملة»، خاصة أنه أكثر حكم أدار مباريات في الدوري باستخدام تقنية الفيديو.

وأوضح أن عمل سمير عثمان في مجال التحليل خارج مصر لا يمثل عائقًا أمام عمله داخل لجنة الحكام، مشددًا على أنه يميل دائمًا إلى الحكام المصريين، بعدما «اتهزت» الثقة في التحكيم المصري خلال الموسم الماضي.

التحكيم المصري

وشدد عبدالفتاح على أن التحكيم المصري في أشد الحاجة إلى جيل جديد من الحكام، كما كشف عن انتظار اللجنة مباراة مناسبة وفرصة جيدة لإسناد مباراة للأهلي إلى الحكم محمود وفا.

واختتم تصريحاته قائلًا إن التعامل مع موقف محمود وفا مع الأهلي يحتاج إلى وقت، موضحًا: «لو لاعب كبير حدث له مشكلة مع مدرب بتاخد وقتها»، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على موقف محمود وفا مع الأهلي.

عصام عبدالفتاح لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم تقنية الفيديو الحكم محمد الصباحي التحكيم المصري

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