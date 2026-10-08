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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصباحي يقترب من خلافة محمود عاشور في لجنة الحكام

محمد الصباحي
محمد الصباحي
عبدالله هشام

أكد الإعلامي أمير هشام، أن  محمود عاشور الحكم الدولي السابق قد يغادر منصبه في لجنة الحكام بعد تلقيه عرضا للتحليل في أحد القنوات الفضائية.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: هناك تمسك كبير داخل لجنة الحكام التي يترأسها عصام عبدالفتاح، باستمرار محمود عاشور ضمن اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: في حالة رحيل عاشور، فأن محمد الصباحي سيكون أبرز المرشحين لخلافته في لجنة الحكام.

سبب استقالة محمود عاشور من لجنة التحكيم

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن استقالة محمود عاشور، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، من منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة.

محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، " محمود عاشور يمتلك عرضًا من إحدى القنوات الفضائية للعمل محللًا للحالات التحكيمية عبر شاشتها، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار الرحيل عن لجنة الحكام".

وأشار أضا إلى أن الاتجاه داخل اللجنة هو عدم تعيين بديل لمحمود عاشور في الفترة الحالية، خاصة أنه كان يتولى ملف تقنية الفيديو إلى جانب محمد الصباحي.

وتساءل محمد طارق أضا: «في بعض الحكام بيحللوا في القنوات، إيه المشكلة إن محمود عاشور يعمل كده؟ هل ده صح ولا غلط؟»، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى توضيح بشأن موقف الحكام من العمل الإعلامي وتحليل الحالات التحكيمية.

وأتم أضا أن محمد الصباحي سيكون الأقرب للاستمرار في تولي مسؤولية ملف تقنية الفيديو داخل لجنة الحكام، عقب رحيل عاشور.

محمود عاشور لجنة الحكام محمد الصباحي لجنة التحكيم

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