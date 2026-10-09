مكافآت منتظرة لنجوم الزمالك حال حسم القمة أمام الأهلي

كشفت تقارير إعلامية عن تجهيز ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، حال تحقيق الفوز على الأهلي في مباراة القمة المرتقبة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، مساء الأحد المقبل، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في ظل أهمية المباراة للفريقين ورغبة كل منهما في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

وتحظى القمة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة مع تقارب موقف الفريقين في جدول المسابقة، وهو ما يزيد من أهمية تحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين.

ويسعى الأهلي والزمالك إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في مواجهة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين في ظل أهمية نتيجتها في مشوار المنافسة على لقب الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والزمالك، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية، لمناقشة استعدادات الفريقين وتحليل الأداء وأبرز أحداث القمة.