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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة.. قمة مرتقبة في الجولة السادسة من الدوري المصري

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
حمزة شعيب

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، مساء الأحد المقبل، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل تساوي الفريقين في رصيد النقاط ورغبة كل منهما في حسم القمة لصالحه..

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة في مشوار المنافسة على صدارة جدول الترتيب، إذ يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة، تمنح الفائز دفعة قوية في سباق المنافسة على لقب الدوري، خاصة في ظل تقارب النتائج والأرقام بين القطبين قبل المواجهة المنتظرة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد القمة أجواء تنافسية قوية، في ظل سعي كل فريق إلى فرض أسلوبه داخل الملعب وتحقيق نتيجة إيجابية، تعزز موقفه في جدول الترتيب وتمنحه الأفضلية في المنافسة خلال الجولات المقبلة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل شبكة قنوات «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء، يتناول أبرز الجوانب الفنية والخططية، إلى جانب تحليل أداء الفريقين خلال المباراة وبعد نهايتها، بمشاركة مجموعة من نجوم الكرة المصرية.

ويهدف الاستوديو التحليلي إلى تسليط الضوء على اختيارات الأجهزة الفنية، وأبرز مفاتيح اللعب، والسيناريوهات المتوقعة للمواجهة التي تحظى بمتابعة واسعة من جماهير الناديين.

الزمالك يتفوق بفارق الأهداف قبل القمة

يدخل الزمالك المواجهة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، بعدما حقق الفوز في أربع مواجهات وتعادل في مباراة واحدة، دون أن يتعرض لأي هزيمة.

وسجل الفريق الأبيض ثمانية أهداف خلال مبارياته الخمس، بينما استقبلت شباكه هدفًا واحدًا فقط، ليقدم أرقامًا دفاعية مميزة قبل مواجهة غريمه التقليدي، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية والخروج بالنقاط الثلاث.

الأهلي يسعى لحسم القمة والتقدم في الترتيب

على الجانب الآخر، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة، متساويًا مع الزمالك، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في أول خمس مباريات، دون خسارة.

ونجح الفريق الأحمر في تسجيل تسعة أهداف، مقابل استقبال ثلاثة أهداف، ليصبح فارق الأهداف العامل الذي يمنح الزمالك الأفضلية في جدول الترتيب قبل انطلاق المواجهة.

ويطمح الأهلي إلى استغلال القمة لتحقيق الفوز والتقدم على منافسه المباشر، في الوقت الذي يسعى فيه الزمالك إلى الحفاظ على موقعه ومواصلة المنافسة بقوة على صدارة الدوري.

قمة منتظرة وصراع على ثلاث نقاط

تأتي مواجهة الأهلي والزمالك في توقيت مهم من عمر المسابقة، مع تقارب الفريقين في النقاط والنتائج، وهو ما يزيد من أهمية التفاصيل الفنية والقدرة على استغلال الفرص خلال المباراة.

وبين رغبة الزمالك في الحفاظ على أفضليته بفارق الأهداف وطموح الأهلي في حسم المواجهة لصالحه، تبقى قمة الأحد واحدة من أبرز محطات الجولة السادسة، في انتظار ما ستسفر عنه الدقائق التسعون على أرضية استاد القاهرة الدولي.

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