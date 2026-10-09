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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة  الزمالك، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة

وتذاع مباراة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك عبر قنوات أون سبورت

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  الفوز على بترول أسيوط بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، مساء أمس الاول الأربعاء على استاد السلام.

كما قرر وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق خلال الأيام التي تسبق مواجهة الزمالك، في محاولة للحفاظ على أعلى درجات التركيز داخل الفريق، وإبعاد اللاعبين عن أي ضغوط أو تصريحات قد تؤثر على استعداداتهم للمباراة المرتقبة.

ويأتي قرار مدير الكرة بالتزامن مع حالة التركيز التي يفرضها الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة على اللاعبين، في ظل أهمية مباراة القمة المقرر إقامتها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

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