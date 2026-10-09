قرار مفاجئ من عموتة بشأن الجبهة اليسرى للأهلي قبل القمة

كشف الإعلامي أمير هشام، عن احتمالية مشاركة توفيق محمد في مركز الظهير الأيسر بشكل أساسي مع النادي الأهلي أمام الزمالك، في مباراة القمة المرتقبة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، إن توفيق محمد قد يشارك أساسيا أمام الزمالك، رغم جاهزية أحمد نبيل كوكا وعودته للمشاركة في التدريبات، موضحًا أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، يميل إلى الاعتماد على اللاعب الأكثر جاهزية للمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، في لقاء يحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول المسابقة ورغبة كل منهما في حصد النقاط الثلاث.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة القمة عبر قناة أون سبورت، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة لتحليل أداء الفريقين وأبرز أحداث المباراة.