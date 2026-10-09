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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش محتاجينه.. شريف حازم: مدافعو الأهلي أفضل من حسام عبد المجيد

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أكد شريف حازم، لاعب الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر لا يحتاج إلى التعاقد مع حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، مشيرًا إلى أن الخيارات المتاحة داخل الأهلي أفضل من وجهة نظره، كما يفضل عودة رامي ربيعة على إتمام صفقة حسام عبد المجيد.

وقال شريف حازم، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي ليس بحاجة إلى ضم حسام عبد المجيد، في ظل امتلاك الفريق مدافعين أفضل منه، مؤكدًا أن عودة رامي ربيعة ستكون الخيار الأفضل بالنسبة له.

وأضاف لاعب الأهلي السابق أن أشرف داري، مدافع الفريق الأحمر، أفضل من حسام عبد المجيد أيضًا، موضحًا وجهة نظره بشأن احتياجات الأهلي في مركز قلب الدفاع.

وتأتي هذه التصريحات في ظل ترقب جماهير الكرة المصرية لمواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل تقارب موقفهما بجدول ترتيب المسابقة، ورغبة كل منهما في تعزيز فرصه بالمنافسة على اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة عدد من نجوم الكرة وخبرائها، لمناقشة استعدادات الفريقين وتحليل الأداء وأبرز أحداث القمة.

شريف حازم لاعب الأهلي السابق حسام عبد المجيد الزمالك رامي ربيعة

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