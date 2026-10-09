مصطفى زيكو: أتمنى نتيجة قمة الأهلي والزمالك تكون في صالح بيراميدز

تحدث مصطفى زيكو، لاعب نادي بيراميدز، عن مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن مباريات القمة لا تخضع لتوقعات مسبقة، وأن الفريق الأكثر توفيقًا هو من يستطيع حسم المواجهة.

وقال مصطفى زيكو، عن مباراة الأهلي والزمالك: «ماتشات القمة ملهاش كبير، على حسب مين موفق، مش دايمًا الأحسن بيكسب، ربنا يكرم وتكون النتيجة لصالحنا، في بيراميدز».

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري، ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين.

ويسعى الأهلي والزمالك إلى حسم المواجهة لصالحه، في ظل أهمية المباراة على مستوى المنافسة المحلية، والاهتمام الجماهيري الكبير الذي تحظى به القمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت، التي تخصص استوديو تحليليًا قبل اللقاء وبعده، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة، لتحليل أداء الفريقين واستعراض أبرز أحداث المباراة.