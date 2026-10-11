أبوريدة يبحث مع حسام وإبراهيم حسن تعزيز الاستقرار والتماسك داخل منظومة المنتخب

استقبل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد اليوم، حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، بحضور الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.

وتناول اللقاء سبل تعزيز الاستقرار والتماسك داخل منظومة المنتخب الوطني، ومواصلة البناء على النجاحات، التي تحققت خلال الفترة الماضية، بما يسهم في توفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وأكد المهندس هاني أبوريدة ثبات سياسة مجلس إدارة الاتحاد في دعم جميع المنتخبات الوطنية، وترسيخ مبادئ العمل الجماعي والمؤسسي، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأندية، بما يضمن تكامل الجهود لتحقيق أهداف الكرة المصرية وتطلعات جماهيرها، ومواصلة مسيرة الإنجازات.