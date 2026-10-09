تحرك مفاجئ من رئيس طرابزون تجاه حسام حسن بسبب صلاح.. ماذا حدث؟

في خطوة تعكس تأثير النجم المصري محمد صلاح خارج المستطيل الأخضر، وجّه أحمد متين جينتش، رئيس بلدية طرابزون الكبرى في تركيا، دعوة رسمية إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لزيارة المدينة، في ظل تنامي الاهتمام بطرابزون عقب انتقال قائد الفراعنة إلى صفوف نادي طرابزون سبور.

وتتجاوز أهمية هذه الدعوة الجانب الرياضي، إذ تراهن السلطات المحلية على الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها صلاح في مصر والعالم العربي، لتعزيز حركة السياحة وجذب المزيد من الزوار، إلى جانب دعم العلاقات بين مصر وتركيا.

محمد صلاح ورقة رابحة لمدينة طرابزون

أكد رئيس بلدية طرابزون أن انضمام محمد صلاح إلى الفريق التركي أسهم في زيادة الاهتمام بالمدينة، سواء من الناحية السياحية أو الترويجية والاقتصادية.

وأوضح جينتش، في تصريحات نقلها موقع «61saat» التركي، أنه تواصل مع حسام حسن ووجّه إليه دعوة لزيارة طرابزون، مشيرًا إلى أن المدير الفني لمنتخب مصر رحّب بالفكرة وأبدى رغبته في الحضور، مع تطلعه إلى مشاهدة صلاح في المدينة.

وأعرب رئيس البلدية عن أمله في استقبال حسام حسن خلال أكتوبر الجاري أو الشهر التالي، في زيارة قد تمنح الاهتمام الإعلامي والرياضي بالمدينة دفعة إضافية.

كيف ساهم صلاح في زيادة الاهتمام بتركيا؟

بحسب تصريحات رئيس البلدية، فإن وجود النجم المصري في طرابزون سبور ساعد في جذب زوار محليين وأجانب يرغبون في مشاهدته عن قرب، وهو ما يعزز فرص الاستفادة من شعبيته في الترويج للمدينة.

وتعكس هذه التحركات الدور الذي يمكن أن تلعبه كرة القدم في دعم قطاعات أخرى، إذ لا تقتصر قيمة النجوم العالميين على النتائج داخل الملعب، بل تمتد إلى التسويق السياحي وتحريك النشاط الاقتصادي.

كما يرى جينتش أن انتقال صلاح قد يسهم في تعزيز التقارب بين مصر وتركيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة.

رحلات مباشرة وحملات ترويجية في القاهرة

كشف رئيس البلدية عن تحركات تستهدف دعم السياحة المستدامة، من بينها العمل على استمرار الرحلات الجوية المباشرة إلى طرابزون من مصر، إلى جانب دول الخليج ومنطقة القوقاز.

وأشار أيضًا إلى وجود استعدادات لتنظيم فعاليات ترويجية في القاهرة للتعريف بالمقومات السياحية للمدينة التركية، بالتنسيق مع السفير التركي، موضحًا أن الجانبين يعملان على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ هذه الفعاليات.

وتستهدف هذه الخطوة تعريف المصريين بالمدينة باعتبارها وجهة سياحية، والاستفادة من الروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين.

وشدد جينتش على أهمية العلاقات التاريخية مع الشعب المصري، مؤكدًا رغبة طرابزون في تعزيز التعاون والتضامن بين البلدين.