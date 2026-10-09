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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يخطط لتكرار تجربة محمود صلاح بضم موهبة جديدة

محمود صلاح
محمود صلاح
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف الناقد الرياضي كريم رزق الله، عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع محمد وائل، جناح فريق طلائع الجيش مواليد 2007، في إطار سعي القلعة الحمراء لتكرار تجربة محمود صلاح، الذي لفت الأنظار بتألقه مع منتخب مصر.

وقال كريم رزق الله، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي كان مقتنعا بإمكانيات محمود صلاح منذ انضمامه للتدريبات، قبل أن يلفت الأنظار بمستواه مع منتخب مصر.

وأضاف أن الأهلي يسعى لتكرار التجربة من خلال التعاقد مع محمد وائل، جناح طلائع الجيش مواليد 2007، مؤكدًا أن الصفقة أصبحت قريبة جدًا.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن التقارير الفنية المكتوبة عن اللاعب داخل لجنة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي جاءت مبشرة، وهو ما يعزز فرص إتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

كريم رزق الله النادي الأهلي محمود صلاح منتخب مصر تالق محمود صلاح

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