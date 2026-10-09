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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد سمير: محمود صلاح موهبة كبيرة ومحمد حمد إضافة مميزة لمنتخب الشباب

محمود صلاح
محمود صلاح
يمنى عبد الظاهر

أشاد محمد سمير «كونتا»، لاعب النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر للشباب، بالثنائي محمود صلاح ومحمد حمد، مؤكدًا أن كلاهما يمتلك إمكانيات فنية مميزة ويمثل إضافة قوية لصفوف الفراعنة.

وقال محمد سمير، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام في برنامج «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI، إن محمود صلاح، لاعب الأهلي ومنتخب الشباب، كان يمتلك مؤشرات واضحة على موهبته منذ فترة وجوده في صفوف غزل المحلة، قبل انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وأوضح: «محمود صلاح يمتلك إمكانيات مميزة، ومن قبل انتقاله إلى الأهلي، عندما كان موجودًا في غزل المحلة، كنا دائمًا نرى أنه يصنع الفارق، وكنا نعلم أنه موهبة كبيرة».

وأضاف: «عندما يتواجد محمود صلاح في الملعب تكون له بصمة جيدة، ويساعدنا على تحقيق الفوز».

كما تحدث لاعب الإسماعيلي عن محمد حمد، مؤكدًا أنه يعرفه منذ مشاركته مع منتخب مصر مواليد 2008، وخوضه عددًا من البطولات الدولية.

وقال: «محمد حمد منذ وجوده في منتخب 2008 ولعبه معهم بطولات دولية، ونحن نعرف جيدًا أنه من العناصر الموهوبة، وله دور جيد داخل الملعب».

وأكد محمد سمير أن وجود هذه العناصر المميزة داخل منتخب الشباب ساهم في تعزيز قوة الفريق، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل بهدف واحد وهو تحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات المقبلة.

محمد سمير كونتا لاعب النادي الإسماعيلي محمود صلاح محمد حمد الأهلي منتخب مصر

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