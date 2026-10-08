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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم الرحيل عن الريدز.. محمد صلاح ضمن قائمة الأكثر تتويجا مع ليفربول فى القرن الـ21

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

واصل النجم المصري محمد صلاح حضوره المميز في سجلات نادي ليفربول بعدما دخل قائمة أكثر اللاعبين حصدا للبطولات مع الفريق الإنجليزي خلال القرن الحادي والعشرين، وفقا لإحصائية نشرتها منصة "ذا بوب فوت" العالمية المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم.

وجاء محمد صلاح في المركز الرابع بالقائمة برصيد 9 ألقاب ليؤكد مجددا حجم البصمة التي تركها داخل قلعة "الريدز" منذ انضمامه إلى صفوف الفريق بعدما تحول على مدار سنواته مع النادي إلى أحد أبرز نجومه في العصر الحديث.

وتقاسم الثنائي ستيفن جيرارد وجيمي كاراجر صدارة قائمة الأكثر تتويجا بالبطولات مع ليفربول في القرن الحالي، بعدما حصد كل منهما 11 لقبا بينما جاء الفنلندي سامي هيبيا في المركز الثالث برصيد 10 بطولات.

واحتل محمد صلاح المركز الرابع برصيد 9 ألقاب، بالتساوي مع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي جاء في المركز الخامس لتكشف القائمة عن مكانة النجم المصري بين أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص ليفربول خلال القرن الحادي والعشرين.

محمد صلاح.. رحلة حافلة بالألقاب مع ليفربول

وشهدت مسيرة محمد صلاح مع ليفربول العديد من الإنجازات والبطولات بعدما لعب دورا أساسيًا في قيادة الفريق إلى منصات التتويج، ونجح في صناعة تاريخ خاص له مع النادي على المستويين المحلي والقاري.

ولم يقتصر تأثير النجم المصري على الأرقام الفردية والأهداف، وإنما امتد إلى البطولات الجماعية، ليصبح واحدا من أكثر لاعبي ليفربول تتويجا بالألقاب خلال القرن الحالي، وهو ما يعكس حجم النجاح الذي حققه بقميص الفريق.

ترتيب أكثر لاعبي ليفربول تتويجا بالبطولات في القرن الـ21

ستيفن جيرارد: 11 بطولة.

جيمي كاراجر: 11 بطولة.

سامي هيبيا: 10 بطولات.

محمد صلاح: 9 بطولات.

فيرجيل فان دايك: 9 بطولات.

محمد صلاح ضمن قائمة الأعلى دخلا في العالم

في سياق آخر، واصل محمد صلاح حضوره ضمن قائمة أعلى لاعبي كرة القدم دخلا على مستوى العالم بعدما احتل المركز العاشر في تصنيف مؤسسة "سبورتيكو" المتخصصة في رصد إيرادات الرياضيين حول العالم، بإجمالي دخل يقدر بنحو 40 مليون دولار خلال موسم 2026-2027.

وتوزعت إيرادات محمد صلاح بالتساوي بين دخله من كرة القدم وعائداته التجارية بواقع 20 مليون دولار من النشاط الرياضي مقابل 20 مليون دولار من عقود الرعاية والإعلانات والشراكات التجارية.

ورغم انتقاله إلى الدوري التركي وخوض تجربة جديدة مع طرابزون سبور حافظ قائد منتخب مصر على مكانته بين نجوم كرة القدم الأعلى دخلا عالميا، مستفيدا من القيمة التسويقية الكبيرة التي يتمتع بها اسمه على المستوى الدولي.

تفاصيل عقد محمد صلاح مع طرابزون سبور

ويبدو أن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور يمثل تراجعا نسبيا في قيمة دخله الرياضي مقارنة بموسمه الأخير في الدوري الإنجليزي بعدما كان يحصل على نحو 35 مليون دولار من النشاط الرياضي.

وفي المقابل، يحصل النجم المصري مع ناديه التركي على دخل مضمون يقدر بنحو 19.7 مليون دولار سنويا وفقا للتقديرات في عقد يمتد لمدة عامين.

ولا يتوقف المقابل المالي في عقد صلاح عند الراتب السنوي حيث يتضمن الاتفاق حوافز ومكافآت مرتبطة بمستوى اللاعب وأدائه مع الفريق بما يمنحه فرصة لزيادة عوائده المالية على مدار الموسم.

كما يتضمن العقد جانبا تجاريا مهما يمنح محمد صلاح نسبة 20% من الإيرادات الناتجة عن المنتجات التجارية المرتبطة باسمه وهو ما قد يرفع قيمة دخله الإجمالي خاصة مع الشعبية العالمية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب.

ويملك صلاح كذلك مجموعة من الشراكات والعقود الإعلانية مع علامات تجارية عالمية لتظل العوائد التجارية أحد أهم مصادر دخله، إلى جانب المقابل المالي الذي يحصل عليه من نادي طرابزون سبور.

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