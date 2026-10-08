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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المحلة يترقب مليون جنيه من الأهلي حال انضمام محمود صلاح لمنتخب مصر

محمود صلاح
محمود صلاح
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل نادي غزل المحلة عن ترقب إدارة النادي الحصول على مليون جنيه من النادي الأهلي، حال انضمام محمود صلاح، لاعب الفريق السابق والمنتقل حديثًا إلى القلعة الحمراء، لمعسكر منتخب مصر الأول، وفقًا لأحد البنود الموجودة في عقد انتقال اللاعب.

المحلة يترقب مليون جنيه من الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن عقد محمود صلاح مع الأهلي يتضمن بندًا يمنح غزل المحلة مليون جنيه حال استدعاء اللاعب إلى صفوف المنتخب الوطني الأول، وهو ما قد يتحقق حال انضمامه إلى معسكر منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك حالة من الترقب داخل غزل المحلة بشأن موقف الجهاز الفني لمنتخب مصر، خاصة مع الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة حول وجود اهتمام من حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، بضم محمود صلاح إلى معسكر شهر نوفمبر المقبل.

ويأتي ذلك بعد المستويات اللافتة التي قدمها محمود صلاح مع منتخب مصر للشباب مواليد 2007، خلال مشاركته في دورة شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، حيث نجح اللاعب في الظهور بشكل مميز، وكان له دور مؤثر في تأهل المنتخب للبطولة القارية، وسجل هدفًا في مرمى الجزائر خلال المباراة الأخيرة.

وكان الأهلي قد أعلن تعاقده مع محمود صلاح قادمًا من غزل المحلة لمدة خمسة مواسم، في صفقة شهدت مفاوضات بين الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وينتظر مسؤولو غزل المحلة حسم موقف محمود صلاح من قائمة منتخب مصر الأول، خاصة أن استدعاء اللاعب سيُفعّل البند المالي المنصوص عليه في عقد انتقاله إلى الأهلي، ويمنح النادي مليون جنيه إضافية.

محمود صلاح الأهلي غزل المحلة المنتخب الأول المحلة

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