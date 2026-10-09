يزيد الأمور صعوبة بمشاركته.. لاعب قاسم باشا يتغنى بـ محمد صلاح

أشاد إلسون مينديز، لاعب فريق قاسم باشا التركي، بالإمكانات الفنية والخبرات الكبيرة التي يمتلكها النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، وذلك عقب الظهور الأول لقائد منتخب مصر بقميص فريقه الجديد، مؤكدًا أن مشاركته خلال المباراة شكلت تحديًا كبيرًا للاعبي الفريق المنافس.

وشهدت مواجهة طرابزون سبور وقاسم باشا الظهور الأول لمحمد صلاح بقميص فريقه الجديد، بعدما شارك بديلًا خلال أحداث اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري التركي، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ورغم مشاركة النجم المصري خلال جزء من المباراة، فإن حضوره ترك انطباعًا واضحًا لدى لاعبي قاسم باشا، في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها بعد سنوات طويلة من التألق في الملاعب الأوروبية، وهو ما انعكس على تصريحات إلسون مينديز عقب المواجهة.

لاعب قاسم باشا يكشف تأثير محمد صلاح

وتحدث مينديز عن تأثير مشاركة محمد صلاح في المباراة، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «Haberts» التركية، موضحًا أن دخول قائد منتخب مصر إلى أرض الملعب أدى إلى زيادة صعوبة المواجهة، بعدما تغير إيقاع اللعب بصورة ملحوظة.

وقال لاعب قاسم باشا إن الأمور أصبحت أكثر صعوبة بمجرد مشاركة صلاح، مشيرًا إلى أنه شعر بالفارق الذي أحدثه النجم المصري فور دخوله إلى أرض الملعب.

وأضاف مينديز أن مسيرة محمد صلاح الاحترافية تمنحه مكانة خاصة بين اللاعبين، بعدما خاض تجارب عديدة في الدوريات الأوروبية، وعلى رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصل إلى مستويات مميزة، فضلًا عن مشاركاته في نهائيات دوري أبطال أوروبا.

وأكد لاعب قاسم باشا أن هذه الخبرات تجعل صلاح لاعبًا يحظى باحترام كبير من منافسيه، موضحًا أن تأثيره يظهر بوضوح بمجرد وجوده داخل الملعب، حتى قبل تقييم مردوده الفني خلال المباراة.

خبرات محمد صلاح تمنحه الأفضلية أمام المنافسين

واختتم مينديز تصريحاته بالتأكيد، أن قيمة محمد صلاح لا تتوقف عند مهاراته وقدراته الفنية، بل تمتد إلى الخبرة التي اكتسبها طوال مسيرته الاحترافية.

وأوضح أن النجم المصري يمتلك قدرة على فرض احترامه بصورة طبيعية على لاعبي الفرق المنافسة، مشيرًا إلى أنه لمس هذا التأثير بنفسه خلال مواجهة طرابزون سبور.

وتعكس تصريحات مينديز حجم التقدير الذي يحظى به محمد صلاح داخل الملاعب الأوروبية، في وقت يسعى فيه قائد منتخب مصر إلى تقديم بداية قوية مع طرابزون سبور، وترك بصمته خلال تجربته الجديدة في الدوري التركي